В российских школах предлагают ввести уроки политинформации.

В Госдуме предложили включить в школьную программу дисциплину, разъясняющую ключевые российские и мировые события.

Соответствующее обращение на имя главы Минобрнауки Ольги Васильевой подготовил депутат Владимир Сысоев (ЛДПР), сообщает RT. Курс "политинформации" предлагается включить в программу предмета "Обществознание". При этом оценки по новой дисциплине школьникам выставлять не будут. Сысоев отметил, что свои знания о политике молодежь «черпает через ненадежные, а зачастую и провокационные источники в интернете». Депутат считает, что молодежью нужно заниматься, а элементарные знания о политической обстановке они должны получать в школе.

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