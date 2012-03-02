В российских школах предлагают ввести уроки политинформации.

В российских школах предлагают ввести уроки политинформации.

В Госдуме предложили включить в школьную программу дисциплину, разъясняющую ключевые российские и мировые события.

Соответствующее обращение на имя главы Минобрнауки Ольги Васильевой подготовил депутат Владимир Сысоев (ЛДПР), сообщает RT. Курс "политинформации" предлагается включить в программу предмета "Обществознание". При этом оценки по новой дисциплине школьникам выставлять не будут. Сысоев отметил, что свои знания о политике молодежь «черпает через ненадежные, а зачастую и провокационные источники в интернете». Депутат  считает, что молодежью нужно заниматься, а элементарные знания о политической обстановке они должны получать в школе.

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