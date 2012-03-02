Глава Якутии занял высокую позицию в рейтинге губернаторов.

Глава Якутии Егор Борисов по итогам мая вошел в десятку лидеров медиарейтинга руководителей регионов в сфере ЖКХ, поднявшись сразу на 14 позиций и заняв шестое место. Кроме того, он вошел в ТОП-20 самых заметных перемещений в рейтинге(+14), подготовленном компанией "Медиалогия". Напомним, Егор Борисов сделал громкое заявление, что власти Якутии планируют расселить до 1 сентября 2017 года из ветхого и аварийного жилищного фонда восемь тысяч жителей республики, сообщает Саханьюс.

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