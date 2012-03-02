«Селигдар» готовится к пуску ЗИФ.

Золотодобывающая компания «Селигдар» готовится к вводу в эксплуатацию золотоизвлекательной фабрики. Церемония открытия производственных мощностей приурочено к профессиональному празднику золотодобытчиков – Дню металлурга, и пройдет 15 июля на территории Горнообогатительного комплекса «Рябиновый». На церемонию открытия фабрики ждут высокопоставленных гостей из федерального центра и столицы Республики. Напомним, что строительство золотоизвлекательной фабрики началось летом 2015 года. Темпы строительства сдерживали санкции, экономический кризис, сроки поставки материалов и оборудования. Как результат фабрика возведена. Израсходованы миллиарды рублей. В монолит превратились тысячи кубометров бетона и тысячи тонн металлоконструкций. Смонтированы десятки узлов технологического оборудования. Проведены настройка электроники и технологические испытания.Ввод золотоизвлекательной фабрики позволит «Селигдару» перейти на круглогодичную переработку руды и увеличить объемы добываемого золота до 5 тонн.