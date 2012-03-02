В августе цены в России могут снизиться впервые за шесть лет

В августе 2017 года в России впервые за долгое время могут подешеветь товары и услуги, сообщили «Известиям» экономисты нескольких крупных банков и директор Центра структурных исследований, бывший замминистра экономического развития Алексей Ведев.

В последний раз цены в России снижались в августе 2011 года. Замначальника Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Максим Петроневич отметил, что помешать снижению цен на товары и услуги может плохой урожай, вызванный неблагоприятными погодными условиями.

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