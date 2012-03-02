Переехавшим на Дальний Восток специалистам предложили выплачивать по 1 млн рублей

Эксперты МиВД предложили увеличить до 1 млн рублей размер господдержки привлеченных на Дальний Восток работников для повышения мобильности трудовых ресурсов.

Соответствующая инициатива содержится в проекте концепции миграционной политики, передает ТАСС. Кроме того, документ предусматривает расширение полномочий субъектов РФ, "направленных на стимулирование проживания иммигрантов в трудонедостаточных регионах, регионах с неблагоприятной демографической ситуацией, регионах Дальнего Востока и Байкальского региона".

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