Энерготарифы на Дальнем Востоке снизят для всех пользователей

Совет Федерации рекомендовал правительству РФ осуществить выравнивание энерготарифов на Дальнем Востоке для всех категорий пользователей, заявила 29 июня член Комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор от Чукотского автономного округа Анна Отке, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

Как ранее отмечал министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, высокие энерготарифы сдерживают развитие всего макрорегиона. Напомним, 28 июня, Совет Федерации поддержал закон о введении механизма снижения энерготарифов до среднероссийского уровня для промышленных потребителей на Дальнем Востоке. По итогам голосования закон отправлен на подписание президенту России Владимиру Путину.

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