«Платон» вычислит водителей, отключающих бортовые устройства

«Платон» вычислит водителей, отключающих бортовые устройства

Правительство изменило правила взимания платы с водителей грузовиков по системе «Платон».

Теперь система будет следить за водителями, отключающими бортовые устройства. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, оно опубликовано на официальном сайте кабмина. Как следует из текста документа, новые правила устанавливают порядок автоматического восстановления системой маршрута движения грузовика в том случае, если данных об отдельных отрезках пройденного пути недостаточно.

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