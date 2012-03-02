В Алданском районе сотрудники отделения наркоконтроля задержали работника предприятия

Сотрудникам отделения наркоконтроля ОМВД России по Алданскому району поступила оперативная информация о том, что работник одного предприятий хранит при себе наркотические вещества. В ходе проверки информация полностью подтвердилась. У 38-летнего уроженца Кемеровской области был обнаружен и изъят медицинский шприц объемом 10 мл. с гашишным маслом, а также металлическая банка со смесью табака и гашишного масла.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 228 УК РФ, санкции которой предусматривают до трех лет лишения свободы. Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)

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