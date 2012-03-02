1 июля на Дальнем Востоке запускается механизм выравнивания энерготарифов

Механизм выравнивания энерготарифов на Дальнем Востоке запускается с 1 июля.

Ожидается, что за счет него энергетики начнут получать выпадающие доходы в конце года, общий прирост инвестиций в регионе может составить около 30 млрд рублей в год, а наибольшую выгоду получат энергоемкие производства. Первый экономический эффект, как ожидается, будет достигнут в момент понижения энерготарифов, то есть с 1 июля, но с точки зрения инвестиционной составляющей эффект будет виден позже, когда предприятия, сэкономив на электроэнергии, смогут реинвестировать данные средства в экономику Дальнего Востока.

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