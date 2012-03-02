Алданзолото ГРК – наращивает объемы производства.

На прошлой неделе горнорудная компания «Алданзолото» перешагнула очередной знаковый рубеж, добыв 2,5 тонны золота с начала года. Таким образом, предприятие идет с опережением плана по добыче драгоценного металла. Напомним, что в это время в прошлом году главный показатель работы ГРК был примерно на 200 килограммов меньше нынешнего. В нынешнем году на золотоизвлекательной фабрике предстоит добыть чуть более пяти тонн золота. Для этого принимаются меры повышения эффективности, которые предусматривают увеличение производительности золотоизвлекательной фабрики до 5 млн тонн руды в год. Успешно реализуется инвестиционная программа. Продолжается техническая революция на ЗИФ - закупается новое оборудование и системы, использование которых направлено на снижение объема ручного труда, создание условий более безопасной работы. В карьеры поступает новая техника.