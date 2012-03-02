В Якутии из-за лесных пожаров введен режим чрезвычайной ситуации.

Вчера глава Якутии Егор Борисов подписал указ о введении с 3 июля режима чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров.

Режим ЧС объявлен в связи с увеличением количества лесных пожаров, вызванных сухими грозами, отсутствием осадков, шквалистым ветром до 25 метров в секунду. Правительству Якутии дано поручение принять меры по тушению очагов возгорания и недопущению угрозы населенным пунктам. Главам муниципальных образований республики рекомендовано обеспечить участие в ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Согласно последним данным космического мониторинга на территории Алданского района зафиксировано 10 термоточек.

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