Установлены ограничения продолжительности рабочего дня для несовершеннолетних.

Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации».

Внесенные изменения направлены на устранение правового пробела в части, касающейся определения продолжительности ежедневной работы (смены) несовершеннолетних работников. Устанавливается, что продолжительность ежедневной работы (смены) работников, получающих общее образование или среднее профессиональное образование и работающих в период каникул, в возрасте от 14 до 15 лет не может превышать 4-х часов, в возрасте от 15 до 16 лет – 5 часов, в возрасте от 16 до 18 лет – 7 часов.

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