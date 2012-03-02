Призовой фонд международного конкурса «Лучший машинист тепловоза» составит 1 млн рублей.

15 июля в Нижнем Бестяхе пройдет международный конкурс профессионального мастерства «Выбор пути» в номинации «Лучший машинист тепловоза».

Решение о проведении принято Национальным союзом железнодорожников России. Право проведения конкурса, на собственной производственной площадке, получила Акционерная компания «Железные дороги Якутии» благодаря тому, что у ЖДЯ есть много наработок, которые заслуживают внимания и российского, и международного сообщества железнодорожников. Например, практика лучших производственных звеньев, модернизация тягового подвижного состава, а также деятельность в сфере подготовки кадров. Лучшие машинисты из России, стран СНГ и Прибалтики продемонстрируют свои профессиональные навыки. Конкурс будет состоять из практической части, которая включает в себя соревнования по управлению тепловозом. Призовой фонд конкурса составляет 1 млн рублей, из которых победитель получит 500 тыс рублей. Также лучшему машинисту будет вручен кубок победителя, сообщают в пресс – службе ЖДЯ.

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