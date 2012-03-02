Якутия продолжает лидировать по количеству лесных пожаров на Дальнем Востоке.
Якутия продолжает лидировать по количеству лесных пожаров на Дальнем Востоке.
По данным департамента лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу, всего за сутки на Дальнем Востоке было зарегистрировано 142 пожара.
В Якутии полыхало 97 пожаров, выгорело 16,4 тыс. га леса, возгорания также отмечались в Хабаровском крае, Амурской и Магаданской областях, а также на Камчатке.К борьбе с огнем в лесах за сутки привлекалось 1 тыс. 264 человека, было задействовано 157 единиц техники и шесть воздушных судов. Сообщается, что с начала пожароопасного сезона 2017 года на Дальнем Востоке возникло 1 тыс. 334 лесных пожара на площади почти пятьсот тыс. Га. Основная пройденная огнем площадь пришлась на Якутию.