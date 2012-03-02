Путин и экс-премьер Японии в Екатеринбурге обсудят вопрос Курил

Президент России Владимир Путин встретится с бывшим премьер-министром Японии Есиро Мори в Екатеринбурге 9 июля, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Ранее агентство Киодо сообщило, что во время встречи японская сторона рассчитывает обсудить территориальный вопрос и совместную хозяйственную деятельность на южных Курилах, передает ТАСС. Напомним, 9 июля в Екатеринбурге будет проходить международная промышленная выставка "Иннопром-2017". 7-8 июля Путин будет работать в Гамбурге на саммите "двадцатки", где одну из встреч проведет с нынешнем премьером Японии Синдзо Абэ. На прошлой неделе делегация японских чиновников и бизнесменов впервые посетила три острова Курильской гряды - Кунашир, Итуруп и Шикотан, где они ознакомились с состоянием инфраструктуры и изучили возможности для реализации совместных проектов на этих территориях.

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