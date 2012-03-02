36 жительниц Якутии будут награждены знаком «Мать-героиня».

Норма об учреждении в Якутии знака «Мать-героиня» включена в указ главы республики Егора Борисова, подписанного им 21 апреля текущего года.

Согласно документу, данный знак является высшей степенью отличия за заслуги матери в рождении и воспитании детей, ее роли в укреплении семьи. Знаком награждаются матери, родившие и воспитавшие десять и более детей, проживающие в Якутии не менее 15 лет, при условии достижения младшим ребенком возраста одного года. В числе детей также учитываются усыновленные и удочеренные дети, а также дети, погибшие или пропавшие без вести при исполнении воинского долга, спасении человеческой жизни, при охране законности и правопорядка. Первые, награжденные знаком «Мать-героиня», получат единовременное денежное вознаграждение в сумме 1 млн рублей.

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