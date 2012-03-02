«Сила Сибири» обеспечит газом четыре района Якутии.

До 2025 года власти Якутии и компания «Газпром» планируют газифицировать 29 населенных пунктов от магистрального газопровода «Сила Сибири» в Олекминском, Ленском, Алданском и Нерюнгринском районах. При газификации территорий районов в зоне ответственности компании определено строительство отводов и межпоселковых газопроводов. В свою очередь Якутия берет на себя создание внутрипоселковых сетей. Напомним, газификация населенных пунктов будет вестись в рамках стратегических документов, которые подписали глава Якутии Егор Борисов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер во время проведения XXI Петербургского международного экономического форума. Газовый гигант обязался соблюдать социально-экономические и экологические интересы населения региона. В качестве приоритетов компания определила ряд шагов, в том числе по ликвидации дефицита спутникового ресурса и каналов связи для организации услуг широкополосного доступа к сети Интернет и телевизионного вещания, созданию комплексной системы экологического мониторинга, расширению рынка моторного топлива, сохранению исконной среды обитания коренных малочисленных народов Севера. Кроме того, Газпром намерен привлекать местные научные кадры и производственный потенциал при реализации проектов.

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