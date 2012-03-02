Дмитрий Глушко может вернуться в Якутию на выборы.

Как сообщает ресурс «Блокнот Якутск», Дмитрий Глушко может вернуться в Республику Саха.

Сейчас Экс-вице-президент Якутии Глушко является заместителем генерального директора Международной некоммерческой ассоциации WorldSkills International. Однако интерес к родной республике явно не утратил. Как стало известно «Блокноту Якутска», Центризбирком России запросил у ЦИК Якутии характеристику на Дмитрия Глушко. Из этого можно предположить, что Глушко мониторят на должность председателя республиканского избиркома. Сейчас органы власти занимаются формированием нового состава ЦИК РС (Я). Сам Дмитрий Глушко прокомментировал сей факт так, цитата: «Полагаю, что такие решения принимаются на самом высоком уровне. У меня сейчас интересная важная работа, и пока о возвращении в Якутию я не думал. Хотя, скучаю по республике», - конец цитаты.

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