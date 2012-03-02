Лучшим отечественным и зарубежным товарам найдут лучшие места в супермаркетах.

По данным Роскачества, в этом году в 25 тысячах магазинах по всей стране будет запущена программа продвижения продукции, отмеченной Знаком качества. Эксперименты по раскрутке высококачественных товаров уже проводились в прошлом году в Москве и Белгородской области. В магазинах нескольких федеральных и региональных сетей продукты, отмеченные Знаком качества, выставлялись на отдельных стендах либо были сгруппированы на полках. Как отметили Минпромторге, благодаря такому продвижению рост продаж высококачественных товаров составил 35%. Поэтому в этом году программу решили расширить. В 2017 году государство увеличивает финансирование на поддержку производителей высококачественных товаров до 30 миллионов рублей. Получить российский Знак качества могут и отечественные, и зарубежные товары, если они были произведены в России.

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