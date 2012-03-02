В день защиты окружающей среды Куранахцы посадили 150 деревьев.

Экологическую акцию инициировали сотрудники горнорудной компании «Алданзолото», к ним присоединились жители домов прилегающих к административному офису компании. Саженцы закупила компания, а насаждения разместили по периметру конторы. Теперь здесь растут рябина, черемуха и березы. По словам представителей «Алданзолото», которые вышли на посадку - это отличный отдых от офисной работы! По планам компании продолжить озеленение поселка. Молодые деревья появятся на пришкольных территориях, а осенью сотрудники горнорудной компании планируют посадку хвойных деревьев.