В РФ появится новый вид официально работающих — самозанятые

Новый вид официально работающих появится в России — самозанятые. Минюст разработал поправки в закон о занятости, в которых дал определение самозанятости и определил критерии этого понятия, пишет "Российская газета".

В документе написано, что самозанятые — это физические лица, самостоятельно осуществляющие на свой риск деятельность по оказанию услуг другим физлицам, направленную на систематическое получение прибыли. И основанную исключительно на личном трудовом участии. В том числе — во время, свободное от исполнения обязанностей по трудовому договору.Также уточняется, что самозанятые не могут быть зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей. Стать самозанятым может любой человек старше 16 лет. И закрепится этот статус за человеком, если он направит в налоговую инспекцию уведомление, что занимается работой, относящейся к самозанятости.

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