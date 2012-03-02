Российская экономика вышла из рецессии.

Президент России Владимир Путин уверен, что российская экономика вышла из рецессии.

Об этом глава государства заявил на пресс-конференции по итогам саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге.Президент выразил уверенность в том, что тенденцию к росту экономики получится закрепить. Глава государства отметил, что экономика страны растет третий и даже четвертый квартал подряд. По его мнению, «это — заметный вклад в рост экономики».

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