День семьи, любви и верности в Алдане прошел с казачьим размахом.

В День семьи, любви и верности 8 июля на базе Центра подготовки по зимним видам спорта Алданское станичное казачье общество устроило для жителей и гостей города хлебосольный праздник в лучших русских традициях и обычаях.

Участниками гуляний стали люди самых разных возрастов. Увлекательные мероприятия и вкусное угощение ждали каждого, кто побывал в этот день на территории Центра. Программа праздника получилась насыщенной. Казаки организовали стрельбу из лука и арбалета, метание ножей, рубку шашкой, демонстрацию различного вида оружия. Прошли командные игры в футбол, волейбол. Желающие могли с азартом сразиться в страйкбол и пейнтбол. Дети участвовали в детских казачьих играх. Женщины украшали себя самодельными венками из ромашек и обучали мастерству плетения других. Гостей ждала вкусная казачья каша, шашлыки, чай и арбузы. А выступления творческих коллективов города создали дополнительную атмосферу веселья и радости.

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