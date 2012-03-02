В промышленные предприятия Якутии будут привлекать местные кадры.

Снизить уровень безработицы в республике намерены за счет перераспределения трудовых ресурсов с сельских, центральных улусов в западные и южные районы. Этому будет способствовать стартовавший в республике проект "Местные кадры в промышленность", сообщает ИА YakutiaMedia. В селе работы нет, а вот в крупных промышленных компаниях, где достойная средняя заработная плата, кадровая потребность покрывается в основном работниками из других регионов России и из-за рубежа. Поэтому власти республики сейчас ставят задачу изменить такую ситуацию. В результате реализации проекта "Местные кадры в промышленность" в течение 3 лет на предприятия промышленности должно быть трудоустроено не менее 10 тысяч якутян. Акцент поэтому будет ставиться на профессиональное обучение молодёжи. Крупные компании, такие как "Колмар", "Якутуголь", "Эльгауголь", "Алданзолото" ГРК, "Золото Селигдара" заявили о вакансиях на 926 рабочих мест.