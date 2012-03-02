В Нерюнгри шестерых собственников жилья оштрафовали за незаконную перепланировку помещений.

С учетом того, что Нерюнгри находится в сейсмически неустойчивой зоне, перепланировка как жилых так и нежилых помещений представляют повышенную опасность.

По закону перепланировка возможна только после обязательного согласования в Управлении архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений. По словам специалистов, как правило, самовольные перепланировки выявляются на стадии продажи недвижимости, при оформлении в собственность муниципальных квартир.БТИ не вправе выдать новую техническую документацию без решения о согласовании перепланировки. Собственники обязаны или узаконить произведенную перепланировку, что не всегда возможно, или за свой счет и собственными силами привести помещение в первоначальный вид. В случае неустранения выявленных нарушений собственники привлекаются к административной ответственности.

ссылка на первоисточник