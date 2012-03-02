Операторов сотовой связи обязали предупреждать своих абонентов об опасностях.

Все компании-операторы сотовой связи будут обязаны безвозмездно передавать своим абонентам смс от МЧС с предупреждениями о возможных катаклизмах и чрезвычайных ситуациях.

До 7 июля закон этого не требовал, но ситуацию изменило решение правительства России. До недавнего времени только один оператор подписал соглашение с МЧС о том, что готов передавать информацию о чрезвычайных ситуациях. Сейчас и другие сотовые компании готовятся подписать аналогичные соглашения или контракты, в которых уточнят порядок оповещения. Сотовые операторы сами не будут определять, кого и когда надо предупреждать о непогоде. Эта функция возлагается на МЧС и его региональные подразделения, которые будут давать команду об информировании граждан. Кроме того, сообщения о чрезвычайных ситуациях будут поступать представителям СМИ.

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