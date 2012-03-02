Минздрав намерен установить «сухой закон» в кинофильмах.

В Стратегии формирования здорового образа жизни населения, которую разработало Министерство здравоохранения, содержится информация об ограничении скрытой рекламы алкогольной продукции в художественных фильмах, телевизионных передачах и печатных изданиях.

Сейчас проект обсуждается экспертами и органами государственной власти во второй редакции. Минздрав имеет в виду товары, которые имитируют спиртную продукцию, хотя сами такой не являются. Некоторые деятели культуру считают, что предложение Минздрава неуместно.

ссылка на первоисточник