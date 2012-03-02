В программу развития сельского хозяйства включат теплицы.

Минсельхоз сформирует новую структуру программы развития сельского хозяйства до 2020 года.

Как пишут "Известия", в ней будут включены новые меры по производству парниковых овощей, а также ягод и фруктов.Сформировать новую структуру поручил чиновникам президент России Владимир Путин в рамках программы по импортозамещению. В документ включили разделы по улучшению ситуации в растениеводстве и животноводстве. Он также предусматривает социальное развитие села, сохранение и восстановление плодородия почв, улучшение мелиорации. Одной из главных целей программы станет повышение роста производства продукции в аграрных хозяйствах на 20,8% к 2020 году.

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