Общежития предлагают заменить молодежными кооперативами.

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко 10 июля на встрече с членами палаты молодых законодателей выступила с предложением заменить студенческие общежития молодежными кооперативами, передает ТАСС.

"Само слово "общежитие" изжило себя - сказала Матвиенко.В качестве альтернативы общежитию Матвиенко назвала дома с квартирами-студиями для молодых семей и студентов. По словам спикера, частный сектор «уже давно строит доходные дома и сдает квартиры в наем». В аналогичных проектах, по ее мнению, могло бы принять участие и государство, чтобы помочь молодежи снять жилье по доступной цене. Помимо этого парламентарий допустила вариант выдачи беспроцентных займов.

ссылка на первоисточник