В Якутию прибыли дополнительные силы для борьбы с лесными пожарами.

В Якутии продолжается наращивание группировки сил для борьбы с природными пожарами. С целью ликвидации очагов в регион направляются дополнительные группы федерального резерва. Сегодня самолет Ил-76 МЧС России доставил более 100 пожарных-десантников из Казани, которые будут распределены по районам республики с наиболее сложной лесопожарной обстановкой. Благодаря эффективному применению авиации МЧС России, удаётся не допустить распространение огня в сторону населенных пунктов и объектов инфраструктуры республики. В Якутии продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Также в связи с установлением повышенного класса пожарной опасности, в целях недопущения возникновения лесных пожаров на всей территории Республики Саха (Якутия) действует особый противопожарный режим. Пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я)