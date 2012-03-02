Перерасчет энерготарифа предпринимателям Якутии придется подождать.

Ещё 30 июня региональные власти заявили о снижении с 1 июля тарифов на 58%.

Уже сегодня в адрес министерства инвестиционного развития и предпринимательства РС (Я) из разных уголков республики поступают вопросы, связанные с выравниванием тарифов на электроэнергию для юридических лиц и предпринимателей. Представители малого и среднего бизнеса республики продолжают получать начисления по старым тарифам. Министерство инвестиционного развития и предпринимательства РС (Я) считает важным проинформировать предпринимателей, что принятое решение в настоящий момент находится на доработке, сообщает пресс-служба ведомства: «В частности, еще не до конца отлажен механизм перерасчета. В ежедневном режиме специалистами министерства ведется работа с Государственным комитетом по ценовой политике РС (Я), ПАО «Якутскэнерго», налажена и постоянно поддерживается двусторонняя связь с Министерством энергетики РФ.

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