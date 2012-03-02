Глава Якутии заявил о персональной ответственности глав поселений в период лесных пожаров.

Егор Борисов провёл селекторное совещание с участием глав муниципальных образований, в ходе которого обсуждена лесопожарная обстановка на территории Якутии.

Он отметил, что июнь и первая декада июля оказались жаркими, температурные показатели были выше нормы. С начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировано 198 лесных пожаров. Сложная ситуация складывается в Вилюйском, Горном, Намском, Кобяйском улусах. Подобная ситуация складывается в Заречной группе районов. Подводя итоги селекторного совещания, Егор Борисов заявил о персональной ответственности глав районов и наслегов в период действия режима чрезвычайной ситуации во вверенных им территориях. Глава поручил органам исполнительной власти республики принять все необходимые меры по защите населённых пунктов и объектов экономики от возможного перехода лесных пожаров.

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