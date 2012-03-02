Колледжи и техникумы республики вносят сведения о дипломах в Федеральный реестр.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации, образовательные учреждения должны внести сведения о выданных с 1992 года дипломах среднего профессионального образования выпускникам.

В данный момент, внедряется Единая информационная система Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении (ФРДО),сообщает Отдел среднего профессионального образования Минобрнауки Якутии. Федеральный реестр создан в целях борьбы с поддельными дипломами об образовании и противодействия коррупции в образовательных учреждениях. Каждый выданный диплом государственного образца можно будет проверить на подлинность в Федеральном реестре.

ссылка на первоисточник