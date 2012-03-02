В пользование отданы 24 тысячи «дальневосточных гектаров».
В пользование отданы 24 тысячи «дальневосточных гектаров».
На сегодняшний день заключено 23 947 договоров безвозмездного пользования «дальневосточными гектарами».
Почти четверть из них – в Хабаровском крае. На Якутию приходится 3,5 тысячи заявок, это четвертое место в общем рейтинге популярности субъектов в ДВФО, сообщает минвостокразвития РФ. Как ранее заявлял министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, ожидается, что до конца этого года будет подано до 150 тысяч заявок на «дальневосточный гектар».