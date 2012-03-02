Госдума утвердила текст присяги при вступлении в российское гражданство.

Госдума утвердила текст присяги при вступлении в российское гражданство, согласно которому гражданин должен будет поклясться соблюдать Конституцию страны, уважать ее культуру и историю.

Ранее президент Владимир Путин предложил парламентариям подумать над тем, чтобы вступающие в гражданство России приносили присягу. Над текстом с начала июня работала группа депутатов, итоговый документ поддержали руководители всех фракций. Его внесут в виде поправки ко второму чтению законопроекта, в котором речь идет об отмене гражданства для осужденных за терроризм. Как отметили парламентарии - «Очень важно, что сама присяга будет иметь юридический характер,а ее принесение будет проходить в торжественной обстановке».

ссылка на первоисточник