«Селигдар» готовится к открытию ЗИФ.

Компания «Селигдар» готовится к открытию золотоизвлекательной фабрики с мощностью переработки 1 миллион тонн руды в год. Ввод новых производственных мощностей позволит «Селигдару» нарастить объемы добычи металла и довести их до 5-ти тонн золота в год в целом по компании. Кроме того фабрика позволит «Селигдару» выйти на круглогодичный цикл добычи, а разведанные месторождения рудного золота на участке «Рябиновый» обеспечат компанию на 15 -20 лет работы. В открытие золотоизвлекательной фабрики планируется участие главы Республики, членов Правительства Якутии, представителей крупных промышленных и инвестиционных компаний из Москвы. Хотя уже сегодня, с увеличением производственных мощностей, «Селигдар» поздравляют коллеги по отрасли. Напомним, что на реализацию проекта ушло два года. Израсходованы миллиарды рублей. В монолит превратились тысячи кубометров бетона и тысячи тонн металлоконструкций. Смонтированы десятки узлов оборудования. Проведены настройка электроники, технологические испытания. Осталось нажать кнопку пуск, который состоится 15 июля в день металлурга, чтобы фабрика заработала, как швейцарские часы – точно и без остановок. (Радиогора)