У ГОКа «Рябиновый» появилась своя золотоизвлекательная фабрика

Профессиональный праздник День металлурга золотопромышленники Алданского района встретили впечатляющими трудовыми результатами: «Алданзолото ГРК» перевыполнило поставленный план по добыче золота, а ПАО «Селигдар» открыло в районе золотоизвлекательную фабрику горно-обогатительного комбината «Рябиновый».

В торжественной церемонии ввода в эксплуатацию нового объекта приняла участие правительственная делегация под руководством главы Якутии Егора Борисова, сообщает пресс-служба Алданского района. Коллектив в этот день ожидало много приятных сюрпризов в виде концертных программ на площадке ГОК «Рябиновый» и на стадионе «Металлург». В качестве специального гостя праздничного концерта, для металлургов выступил Валерий Меладзе.

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