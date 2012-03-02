В Алданском районе чествовали золотодобытчиков

В Алданском районе чествовали золотодобытчиков

На сцене  Дома культуры «Металлург» поселка Нижний Куранах чествовали покорителей металла, кузнецов благосостояния нашей страны — работников Алданзолото ГРК. Старейшее предприятие золотодобывающей промышленности Якутии — открытое акционерное общество горнорудная компания Алданзолото с каждым годом наращивает темпы развития, ставит перед собой цели и добивается их, перевыполняя планы.

Алданзолото ГРК находится в составе крупнейшего холдинга ОАО «Полюс Золото». На церемонии награждения различными почетными званиями ПОЛЮСА, а также званием «ветеран труда АО «Алданзолото» ГРК» и подарочными сертификатами были награждены лучшие сотрудники предприятия. Подарком, для жителей Нижнего Куранаха, стал концерт Елены Кукарской.

ссылка на первоисточник

 
 

Яндекс цитирования Каталог@Mail.ru - каталог ресурсов интернет

8 (41145) 36 8 22

г.Алдан, пер.Спортивный д.2 оф.5