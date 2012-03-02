Алданских общественников призвали возвысить свой голос

В Алданском районе Якутии на сегодняшний день пока только три муниципальных образования подписали соглашения с управлением соцзащиты о передаче полномочий по усилению адресной социальной поддержки малоимущих, снижению уровня безработицы, развитию самозанятости.

Остальные, как сообщил ответственный сотрудник управления на состоявшейся 15 июля встрече главы РС(Я) Егора Борисова с активом и общественностью Алданского района, отказываются, ссылаясь на то, что «это не их полномочия», либо требуют выделения дополнительных штатных единиц. Глава республики призвал общественников района активизироваться, возможно, создать какую-то специальную общественную группу, которая контролировала бы реализацию этого и других важных решений. При этом Борисов считает, что в такую группу нужно включать прежде всего неравнодушных, свободно мыслящих людей.

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