Правительство утвердило новые изменения в ПДД

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в правила дорожного движения (ПДД).

Текст документа опубликован на сайте кабинета министров. С целью защитить окружающую среду от воздействия выбросов автомобилями вредных веществ введены новые дорожные знаки, в том числе «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств», «Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей» и новый знак дополнительной информации (табличка) «Экологический класс транспортного средства». В ПДД внесены новые термины «электромобиль» и «гибридный автомобиль», а также соответствующие дорожные знаки и разметки для обозначения мест зарядки электромобилей и обеспечения возможности их парковки.

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