В Алданском районе бригадир пытался дать полицейскому взятку в размере 160 тысяч рублей

"В июле 2017 года миграционная служба отдела МВД РФ по Алданскому району выявила нарушения миграционного законодательства. К работе в одном из обществ с ограниченной ответственностью было привлечено более 20 иностранных граждан, не имеющих разрешения на работу и находящихся на территории РФ нелегально. После выявленного нарушения сотрудник коммерческого предприятия, состоящий в должности бригадира, пришел на работу к начальнику отдела внутренней миграции и настойчиво предложил полицейскому за денежное вознаграждение оставить факт выявленных нарушений без мер реагирования. О действиях сотрудника предприятия полицейский доложил своему руководству", - говорится в сообщении.

На следующий день, заявили в СК, подозреваемый был задержан в момент передачи начальнику ОВМ взятки в размере 160 тысяч рублей, после чего он был задержан сотрудниками ОЭБ и ПК. Расследование уголовного дела продолжается.

ссылка на первоисточник