Алданцы организовали пляжный волейбол

Районный турнир по пляжному волейболу на призы главы МО «Алданский район» и ООО «Газпром трансгаз Томск» прошел на площадке спортивного комплекса «Металлург» г. Алдана.

Захватывающая игровая борьба длилась два дня. 15 июля определялась команда победитель в женском турнире и претенденты на выход в полуфинал среди мужских команд. 16 июля состоялись мужской полуфинал и финал. Соревнования вызвали большой интерес. Участвовали 16 команд по два человека в каждой: 12 мужских и 4 женских. Попробовать свои силы приехали чемпионы республики по волейболу: 4 мужских и 2 женских команды из Нерюнгри и 2 мужских команды из Якутска. 1 место, среди мужских команд, взяла команда Якутск-2, а среди женских - команда Алдан-2.

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