Прожиточный минимум в России вырастет на 420 рублей

Прожиточный минимум в России вырастет второй раз за полугодие: правительство планирует повысить его во втором квартале до 10 329 рублей, что на 420 рублей больше предыдущей величины.

Об этом говорится в проекте постановления, опубликованном для общественного обсуждения, пишет "Российская газета". Величина прожиточного минимума для трудоспособного россиянина сегодня установлена на уровне 11 163 рубля, минимум для пенсионеров составит 8 506 рублей, для детей - 10 160 рублей. Для каждой из этих категорий прожиточный минимум также увеличился, больше всего для трудящихся - на 462 рубля.

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