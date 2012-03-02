Курильщикам не будут продлевать рабочий день

Министерство здравоохранения РФ решило убрать из своего проекта антитабачной концепции пункт о продлении рабочего дня курильщикам, заявил руководитель контрольно-финансового управления ФАС Владимир Мишеловин, передают "Новые известия".

Также из проекта концепции убрали пункт с годами, в которые должны были быть повышены акцизы на табачную продукцию. В документ, однако, были добавлены и новые пункты. В новой версии концепции введен запрет на государственную поддержку создания фильмов, в которых демонстрируются табачные изделия и процесс потребления табака.

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