Более чем на 30% выросли нормативы горячей воды Якутии

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) представили результаты мониторинга вновь утвержденных региональных нормативов расходов на общедомовые нужды (ОДН).

Эксперты выяснили, что нормативы существенно отличаются от субъекта к субъекту РФ, не всегда экономически обоснованы и во многих случаях приведут к увеличению сумм в платежках, которые граждане получат уже в августе. Эксперты Народного фронта сравнили нормативы, действующие на территории регионов на 1 ноября 2016 года, с актуальными на данный момент. По итогам оказалось, что в среднем нормативы на холодную и горячую воду снизились на 19,5% и 25% соответственно, а на электричество – выросли в два раза, что в целом увеличило сумму платежа за ОДН. При этом нормативы в регионах по-прежнему существенно отличаются друг от друга, хотя и претерпели серьезные изменения.

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