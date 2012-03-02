В РФ ввели уголовную ответственность за «карусель» на выборах

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который вводит уголовную ответственность за «карусель» на выборах, сообщают "Известия".

Согласно тексту законопроекта, главу 19 Уголовного кодекса предлагается дополнить статьей 142.2 «Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме». За повторную выдачу избирательных бюллетеней предлагается наказывать штрафом до 500 тыс. руб. или лишением свободы на срок до четырех лет.

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