В РФ ввели уголовную ответственность за «карусель» на выборах
В РФ ввели уголовную ответственность за «карусель» на выборах
Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который вводит уголовную ответственность за «карусель» на выборах, сообщают "Известия".
Согласно тексту законопроекта, главу 19 Уголовного кодекса предлагается дополнить статьей 142.2 «Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме». За повторную выдачу избирательных бюллетеней предлагается наказывать штрафом до 500 тыс. руб. или лишением свободы на срок до четырех лет.