Военнослужащие, не прошедшие тест на наркотики, лишатся пособий

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, лишающий пособий военнослужащих, не сдавших тест на наркотики.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Отметим, что закон предусматривает расширение перечня оснований, при увольнении по которым военным не будет выплачиваться единовременное пособие. Пособия при увольнении с военной службы не получат те, кто не сдал обязательные тесты на наличие в организме наркотических, психотропных веществ и их метаболитов.

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