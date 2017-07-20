В России увеличили штрафы за незаконную продажу алкоголя

Госдума приняла в третьем чтении закон, ужесточающий наказание на незаконную продажу алкоголя и спиртосодержащей продукции, передает «Росбалт».

Законом, в частности предлагается повысить штраф за производство и оборот алкоголя без лицензии. Согласно документу, штраф на должностных лиц составит от 500 тыс. до 1 млн рублей, а юрлиц — в размере не более одной пятой совокупного размера выручки, полученной от реализации всех товаров (работ, услуг), за календарный год с конфискацией товара и оборудования.

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