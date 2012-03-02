Предельный возраст главврачей ограничили 65 годами

Госдума приняла в третьем чтении закон, предусматривающий предельный возраст для занятия должности для главврачей, передает «саханьюс».

Ограничения коснутся руководителей и их заместителей в государственных и муниципальных медорганизациях. Согласно документу, предельный возраст пребывания на указанных должностях составят 65 лет. В Госдуме считают, что таким образом удастся обеспечить, с одной стороны, ротацию кадров, а с другой их преемственность. Аналогичные нормы действуют в настоящее время для государственных служащих, руководителей научных организаций, а также для ректоров вузов.

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