Рост розничных цен на бензин в России возобновится в сентябре

Рост розничных цен на бензин в России возобновится в сентябре

Рост розничных цен на бензин в России ожидается в сентябре 2017 года, при этом по итогам второго полугодия он не должен превысить 1%.

Удорожание бензина и дизельного топлива остановилось в июле текущего года. Последние две недели месяца в регионах России наметилась тенденция к сохранению цены на топливо на одном уровне, в ряде регионов автомобилисты заметили даже незначительное снижение стоимости бензина. По подсчетам агентства, в денежном выражении рост розничной цены на 1% составит примерно 37 копеек. Главным фактором удорожания горючего традиционно является стоимость мировых цен на нефть, сообщают «Известия».

 

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